2019-06-24T03:04:51+03:00
Общество

Четыре междугородных автобусных рейса отменили во Владивостоке в понедельник, 24 июня

Причина изменений в расписании неизвестна
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Михайлова Ольга.Фото: Михайлова Ольга.
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Четыре автобуса из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в понедельник, 24 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

522 Владивосток - Покровка 10:10

526 Владивосток - Славянка 15:00

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

ИСТОЧНИК KP.RU

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