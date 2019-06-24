Четыре междугородных автобусных рейса отменили во Владивостоке в понедельник, 24 июня
Причина изменений в расписании неизвестна
Фото: Михайлова Ольга.
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Четыре автобуса из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».
По имеющимся данным, в понедельник, 24 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:
522 Владивосток - Покровка 10:10
526 Владивосток - Славянка 15:00
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
522 Владивосток - Покровка 16:30
ИСТОЧНИК KP.RU