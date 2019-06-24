Четыре междугородных автобусных рейса отменили во Владивостоке в понедельник, 24 июня

СЕГОДНЯ 03:04 2019-06-24T03:04:51+03:00

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Четыре автобуса из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в понедельник, 24 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

522 Владивосток - Покровка 10:10

526 Владивосток - Славянка 15:00

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

ИСТОЧНИК KP.RU