2019-06-24T04:54:01+03:00
Общество

Во Владивостоке благоустроят форт Поспелова, чтобы презентовать его гостям ВЭФ

На объекте будут созданы видовые площадки, а также отремонтирована дорога для доступности экскурсионных маршрутов
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке обновят и благоустроят форт Поспелова. Фото: Игорь Новиков.Во Владивостоке обновят и благоустроят форт Поспелова. Фото: Игорь Новиков.
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Во Владивостоке обновят и благоустроят форт Поспелова музея-заповедника «Владивостокская крепость». Все работы должны завершиться к сентябрю до начала Восточного экономического форума. Сам музейный комплекс будет продемонстрирован гостям форума.

Заместитель директора музея-заповедника Вадим Серков представил концепцию обновленного форта, включающую в себя благоустройство прилегающей территории и создание экспозиций. В ходе небольшого обновления основной упор будет сделан на сохранение исторического колорита этого места.

Вместе с благоустройством территории форта на объекте должны появиться и видовые площадки, ведь отсюда открываются невероятные виды. Будет также предусмотрен и ремонт дороги. Это необходимо для того, чтобы туристы без каких-либо проблем смогли добраться до этого живописного места на специальных экскурсионных автобусах.

В сентябре, во время пятого ВЭФ, будет также открыт визит-центр музея-заповедника «Владивостокская крепость». Он расположится в одном из зданий Приморского музея имени Арсеньева. Площадь экспозиции составит 250 квадратных метров.

Справка "КП":

Отметим, Владивостокская крепость – комплекс уникальных долговременных оборонительных сооружений, построенный в конце XIX – начале XX века. Крепость создавалась русскими военными инженерами и строителями, солдатами, саперами и принадлежит к числу самых мощных приморских фортификационных сооружений мира.

В настоящее время крепость представляет совокупность из более чем 800 разрозненных объектов, расположенных в окрестностях Владивостока, находящихся в различных формах собственности и разной степени сохранности. Главная цель нового музея – сохранять и популяризировать уникальный комплекс, внося вклад в музейную отрасль, развитие Приморского края и Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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