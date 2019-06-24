2019-06-24T06:11:04+03:00
Общество

Приморские команды завоевали шесть медалей на Всероссийской Олимпиаде по Робототехнике

В копилке нашей команды три награды высшей пробы, два "серебра" и одна "бронза"
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Приморские команды завоевали шесть медалей на Всероссийской Олимпиаде по РобототехникеПриморские команды завоевали шесть медалей на Всероссийской Олимпиаде по Робототехнике
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В Казани завершилась Всероссийская Олимпиада по Робототехнике. Все команды от Приморья не только вышли в финальную часть соревнований, но и сумели завоевать шесть медалей.

Среди девяти дисциплин команды Приморья смогли отличиться в четырех. В копилке наших спортсменов "золото" за победу в профилях "Манипуляционные интеллектуальные роботехнические системы" и "Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты"

Еще одна золотая медаль, а также серебро, удалось завоевать нашим командам в основной категории WRO в средней возрастной группе. Отличились спортсмены и в младшей группе, заняв 2 и 3 места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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