В Приморье погиб 14-летний подросток
В Пожарском районе Приморского края трагически погиб подросток. Мальчик превысил скорость, ехав на квадроцикле, и опрокинул транспорт. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент случился на территории базы отдыха Казачий хутор, село Нагорное. Квадроцикл под управлением 14-летнего мальчика двигался по грунтовой дороге вдоль озера. В какой-то момент юный водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением транспорта. Квадроцикл перевернулся.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС, следователи и медики. Последние констатировали смерть несовершеннолетнего. 17-летний пассажир квадроцикла получил ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что документов на право управления транспортным средством 14-летний мальчик не имел, а обучение и вовсе никогда не проходил. К ответственности за нарушение правил он тоже не привлекался. К слову, в момент поездки ребенок был без защитного шлема.
По факту происшествий проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU