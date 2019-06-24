В Приморье погиб 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-24T08:59:53+03:00

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В Пожарском районе Приморского края трагически погиб подросток. Мальчик превысил скорость, ехав на квадроцикле, и опрокинул транспорт. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент случился на территории базы отдыха Казачий хутор, село Нагорное. Квадроцикл под управлением 14-летнего мальчика двигался по грунтовой дороге вдоль озера. В какой-то момент юный водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением транспорта. Квадроцикл перевернулся.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС, следователи и медики. Последние констатировали смерть несовершеннолетнего. 17-летний пассажир квадроцикла получил ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что документов на право управления транспортным средством 14-летний мальчик не имел, а обучение и вовсе никогда не проходил. К ответственности за нарушение правил он тоже не привлекался. К слову, в момент поездки ребенок был без защитного шлема.

По факту происшествий проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU