2019-06-24T08:59:53+03:00
Происшествия

В Приморье погиб 14-летний подросток

Поездка на квадроцикле закончилась трагедией
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Изменить размер текста:

В Пожарском районе Приморского края трагически погиб подросток. Мальчик превысил скорость, ехав на квадроцикле, и опрокинул транспорт. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент случился на территории базы отдыха Казачий хутор, село Нагорное. Квадроцикл под управлением 14-летнего мальчика двигался по грунтовой дороге вдоль озера. В какой-то момент юный водитель превысил безопасную скорость и не справился с управлением транспорта. Квадроцикл перевернулся.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС, следователи и медики. Последние констатировали смерть несовершеннолетнего. 17-летний пассажир квадроцикла получил ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что документов на право управления транспортным средством 14-летний мальчик не имел, а обучение и вовсе никогда не проходил. К ответственности за нарушение правил он тоже не привлекался. К слову, в момент поездки ребенок был без защитного шлема.

По факту происшествий проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дожди и шквалистый ветер: главный синоптик Приморья рассказал, чего ожидать от новой рабочей недели
Приморцы смогут сами выбрать время, до которого часа в магазине можно будет купить алкоголь
В полиции рассказали подробности аварии с автобусом на трассе в Приморье
Настоящая жара: в Приморье ждут 35 градусов
Еще на семи пляжах и водоемах Приморья разрешили купаться специалисты
Приморские команды завоевали шесть медалей на Всероссийской Олимпиаде по Робототехнике
Во Владивостоке благоустроят форт Поспелова, чтобы презентовать его гостям ВЭФ
Четыре междугородных автобусных рейса отменили во Владивостоке в понедельник, 24 июня
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 24 июня
Осталось надеяться на государство: пайщики долгостроя на Русском ждут финансирования
На этой неделе Владивосток ждут массовые отключения воды
В Приморье потеплеет до +30 градусов
Китайский рынок в Уссурийске тушили 12 часов