2019-06-24T10:35:43+03:00
Общество

Дожди и шквалистый ветер: главный синоптик Приморья рассказал, чего ожидать от новой рабочей недели

Полноценный тайфун, который пытается пробиться в регион, так и не обрушится на край
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Гусева Евгения.Фото: Гусева Евгения.
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Борис Кубай рассказал, какая будет погода на предстоящей рабочей неделе. Об этом сообщает «Примгидромет».

Еще в пятницу главный синоптик Приморья предсказал, что в конце июня на регион может выйти первый полноценный тайфун. Однако уже сегодня свои прогнозы метеоролог поменял.

- В конце июня складывается интересная синоптическая ситуация. С запада к Приморью подберется субтропическое тепло, а это означает, что в Приморье установится жаркая погода. Дневная температура воздуха будет достигать +30 и более градусов. Естественно, что на побережье фон температуры будет существенно ниже, - отметил Борис Кубай.

К слову, сейчас в Тихом океане все же зарождается тропическая депрессия. Однако стать полноценным тайфуном ей, видимо, не суждено: попытка выйти в Японское море, скорее всего, окажется безуспешной.

Северную часть Охотского моря охватит холодный антициклон, который организует столкновение холодных воздушных масс с субтропическими. В таких местах в конце этой недели будут наблюдаться дожди различной интенсивности со шквалистым ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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