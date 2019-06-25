2019-06-25T03:25:13+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 25 июня 2019 года: днем до +20, ветер и местами туман

Почти на всей территории региона осадков не ожидается
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погода во Владивостоке на 25 июня 2019 года: днем до +20, ветер и местами туманПогода во Владивостоке на 25 июня 2019 года: днем до +20, ветер и местами туманФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сегодня, 25 июня, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В регионе переменная облачность, по большей части без осадков. На побережье местами туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха будет в пределах +16...+31 градус.

Во Владивостоке переменная облачность, утром с вероятностью в 30 процентов ожидается слабая морось, местами на дальневосточную столицу опустится туман. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, вечером разгуляется до сильного. Воздух прогреется до +18...+20 градусов, в пригороде на порядок теплее - до 25 градусов. Вода в Амурском заливе прогреется +16 градусов, сообщает портал "Примпогода".

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, во второй половине усилится. Столбик термометра будет в пределах +24...+26 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха составит +22...+24 градуса. Температура воды в бухте Находка +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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