2019-06-25T04:25:10+03:00
Общество

Старый-новый оператор: в Приморье определились с компанией, которая будет заведовать мусором

Новую систему обращения с отходами в крае будет выстраивать «Спецзавод», который сменил название
Александра ШОПЕНКО
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Новый регоператор в течение десяти лет будет отвечать за «мусорную реформу» в ПриморьеНовый регоператор в течение десяти лет будет отвечать за «мусорную реформу» в ПриморьеФото: Диля Ахмадишина
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Региональным оператором по обращению с бытовыми отходами в регионе стал «Приморский экологический оператор», который раньше работал под названием МУП «Спецзавод №1». Предприятие перешло в собственность края и единственное заявилось на конкурс.

Новый регоператор в течение десяти лет будет отвечать за «мусорную реформу» в Приморье, а также выстраивать систему обращения с отходами. Принимать мусор от населения и юрлиц компания начнет с 1 января 2019 года.

- Оператор должен будет заключать договора на прием твердых коммунальных отходов, их перевозку до полигонов. Также в обязанности компании будет входить поэтапное внедрение системы раздельного сбора мусора. Кампания по заключению договоров на прием отходов начнется ориентировочно в октябре-ноябре, – рассказала Елена Пархоменко, врио вице-губернатора Приморья.

По сообщению пресс-службы администрации региона, в этом году начнется проектирование новых станций по перегрузке и сортировке мусора. Также в планах купить мобильные комплексы обезвреживания для отдаленных районов.

Напомним, что до старта «мусорной реформы» в регионе осталось около полугода. К 2024 году доля отходов, отправляемых на утилизацию, должна составить 13 процентов от общего объема мусора, а в обработку – до 60 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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