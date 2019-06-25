В Приморье ищу пропавшую девять месяцев назад женщину

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-25T07:21:26+03:00

Родные и близкие даже не знают, во что она может быть одета

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В Приморье пропала молодая женщина. Вот только ищут ее уже с сентября. Об этом сообщает группа «Примпоиск».

По имеющимся данным, пропавшую зовут Торхова Наталья. Девушка 1981 года рождения, сама родом из Уссурийска.

С 30 сентября 2018 года на связь с родственниками и друзьями выходить она внезапно перестала. С тех пор о ее местонахождении никто ничего не знает.

Телосложение у женщины среднее, рост - 175 сантиметров, волосы темного цвета. Во что одета была пропавшая, родственники не знают, а особых примет у девушки и вовсе нет.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины, просят обращаться по телефонам: 8 (4234) 32 - 30 - 31 - ОВД России по Уссурийску или 02,102 - полиция

8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 - волонтеры или

написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU