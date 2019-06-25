В центре Владивостоке могут радикально изменить движение автотранспорта

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-25T07:41:13+03:00

ГИБДД Владивостока пока лишь проводит опрос горожан, выясняя, придутся ли им по нраву новые правила движения

Изменить размер текста: A A

В официальном инстаграм-аккаунте ГИБДД Владивостока появилась интересная запись. Жителям столицы Дальнего Востока предлагается оценить необычную идею - закольцевать движение по схеме Покровский парк - кольцо Инструментального завода - Дальпресс - Покровский парк.

gibdd_vladivostok ГИБДД рассматривает вопрос об изменении движения в центре города

Схема весьма проста. Передвигаться по такому закольцованному участку дороги предлагается строго в одностороннем порядке. По всей видимости, такое предложение разработано с учетом ранее проводимых дискуссий, касаемо изменения схемы движения в центре. правда тогда жители города предлагали вернуться к старой схеме движения на Светланской, Алеутской и Океанском проспекте, а также прилегающих улицах.

Тем не менее, пока что подобную инициативу следует рассматривать исключительно как срез общественного мнения. Впрочем, в данном вопросе мнение горожан в большинстве негативное.

Горожане сетуют, что одностороннее движение на таком продолжительном участке затруднит доступ к жилой зоне и для того, чтобы попасть на машине в соседний двор придется делать огромный крюк. Кроме того на Тополиной аллее придется вводить ограничения, чтобы обеспечить нормальный транспортный поток, а это приведет к сокращению парковочных мест. Вызывают вопросы при такой схеме и заезд на Нерчинскую.

ИСТОЧНИК KP.RU