2019-06-25T07:42:08+03:00
Общество

Не радует: синоптики дали предварительный прогноз на предстоящий июль

Пляжный отдых нам только снится [графики]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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Специалисты «Примгидромета» опубликовали прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на июль 2019 года. Судя по предоставленным данным, июль ничего хорошего для местных жителей не приготовил.

Так, по имеющимся данным, средняя месячная температура составит 15-20 градусов тепла. Эти значения ниже средних многолетних на 1-2 градуса, на побережье температура всегда приблизительно такая.

Есть и хорошая новость. Дождей, а значит и осадков, в июле выпадет тоже меньше среднего многолетнего количества.

Прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на июль 2019 год. Фото: «Примгидромет»

Прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на июль 2019 год. Фото: «Примгидромет»

ИСТОЧНИК KP.RU

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