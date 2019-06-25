Не радует: синоптики дали предварительный прогноз на предстоящий июль

СЕГОДНЯ 07:42 2019-06-25T07:42:08+03:00

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Специалисты «Примгидромета» опубликовали прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на июль 2019 года. Судя по предоставленным данным, июль ничего хорошего для местных жителей не приготовил.

Так, по имеющимся данным, средняя месячная температура составит 15-20 градусов тепла. Эти значения ниже средних многолетних на 1-2 градуса, на побережье температура всегда приблизительно такая.

Есть и хорошая новость. Дождей, а значит и осадков, в июле выпадет тоже меньше среднего многолетнего количества.

Прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на июль 2019 год. Фото: «Примгидромет»

ИСТОЧНИК KP.RU