2019-06-25T08:14:22+03:00
Политика

В Приморье изменят Устав края

Это повлечет за собой коррекцию 400 краевых законов и нормативных актов
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба ЗС ПК.Фото: пресс-служба ЗС ПК.
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В Устав края планируется внести изменения, предусматривающие создание правительства Приморья. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Проект закона в трех чтениях рассмотрел комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, а представила инициативу первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина.

Законопроект разработан, чтобы реформировать систему органов исполнительной власти Приморского края. В этом случае изменится наименование высшего исполнительного органа и его структура. Также появится Правительство, которое будет состоять из губернатора Приморского края,первого вице-губернатора Приморского края - председателя правительства Приморского края, вице-губернатора Приморского края - руководителя аппарата губернатора Приморского края и правительства Приморского края, заместителей председателя правительства Приморского края, заместителей председателя правительства Приморского края - министров, министров.

Планируется, что такие изменения усовершенствуют систему государственного правления Приморского края и создадут все условия для повышения ее эффективности.

По словам Веры Щербина, изменяется сама система правления. Возглавит правительство губернатор региона, он же будет определять основные направления его деятельности. Первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края должен будет организовать работу правительства, осуществить координацию и оперативное руководство его деятельностью, вести заседания правительства, по поручению губернатора Приморского края, а также, в случае его отсутствия, подписывать постановления и распоряжения правительства Приморского края и осуществлять иные функции, возложенные законодательством.

- Делается это для того, что высвободить губернатора для решения стратегических целей и задач, - подчеркнула Вера Щербина.

Еще одно нововведение - реформирование системы оплаты труда, чтобы работа сотрудников стала более эффективной. Так сказать, мотивация для достижения целевых показателей.

- Она будет изменена за счет тех финансовых ресурсов, которые у нас сегодня предусмотрены на эти цели. Приморье - дотационный регион, и у нас есть жесткие требования Министерства финансов РФ, распоряжение правительства РФ о нормативах расходов на содержание органов власти, и мы не можем нарушать эти нормативы, - уточнила первый вице-губернатор Приморского края.

В случае изменения устава, чиновникам придется скорректировать и 400 краевых законов и нормативных актов. Работу планируют проводить в плановом порядке до декабря 2019 года.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик инициативу поддержал и назвал ее абсолютно правильной. Надобность в ней возникла давно, депутаты не раз обсуждали это и в предыдущие годы.

- Я лично считаю, что предложенные структурные изменения системы управления краем, с одной стороны, повысят эффективность работы исполнительной власти и взаимодействия с федеральным центром, с правительством РФ, а с другой стороны, создадут дополнительную мотивацию для привлечения высококвалифицированных специалистов в органы власти, - отметил Александр Ролик.

Комитет большинством голосов поддержал законопроект и рекомендовал рассмотреть его на ближайшем заседании краевого парламента, которое состоится 26 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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