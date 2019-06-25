2019-06-25T09:23:31+03:00
Общество

Не хочу, не буду: приморцец отказался лечиться от заразного туберкулеза, поэтому оказался в больнице принудително

Медики и приставы силой привезли больного в противотуберкулезный диспансер и заставили лечиться
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Глуз Александр.Фото: Глуз Александр.
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Судебные приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом в Уссурийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Добровольно лечиться мужчина с первого раза не захотел.

Уссурийский районный суд вынес решение госпитализировать местного жителя в специализированное учреждение для обследования и прохождения дальнейшего лечения. У мужчины активная форма туберкулеза, и специалисты опасались, что опасное инфекционное заболевание начнет распространяться среди окружающих.

Судебный пристав на основании документов возбудил исполнительное производство, о чем больной, конечно же, бы осведомлен. Добровольно отправиться в больницу мужчина не захотел и просто на просто проигнорировал требование суда.

Тогда к месту проживания уссурийца прибыли сотрудники Службы и медики, которые принудительно доставили парня в противотуберкулезный диспансер.

Судебное решение исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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