Не хочу, не буду: приморцец отказался лечиться от заразного туберкулеза, поэтому оказался в больнице принудително
Судебные приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом в Уссурийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Добровольно лечиться мужчина с первого раза не захотел.
Уссурийский районный суд вынес решение госпитализировать местного жителя в специализированное учреждение для обследования и прохождения дальнейшего лечения. У мужчины активная форма туберкулеза, и специалисты опасались, что опасное инфекционное заболевание начнет распространяться среди окружающих.
Судебный пристав на основании документов возбудил исполнительное производство, о чем больной, конечно же, бы осведомлен. Добровольно отправиться в больницу мужчина не захотел и просто на просто проигнорировал требование суда.
Тогда к месту проживания уссурийца прибыли сотрудники Службы и медики, которые принудительно доставили парня в противотуберкулезный диспансер.
Судебное решение исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU