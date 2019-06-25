Водителя скорой помощи в Приморье уволили из-за больничного

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-25T10:20:19+03:00

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Права незаконно уволенного в Приморье работника восстановили через суд. Об этом сообщает местная прокуратура. Первый раз суд не удовлетворил исковое заявление, однако уже вторая попытка увенчалась успехом и теперь мужчина снова вернется на работу.

Бывшего водителя кареты скорой помощи уволили, как изначально было известно за прогул. Однако мужчина отсутствовал на рабочем месте по уважительной причине - болезни. Об этом свидетельствуют все необходимые документы.

Прокурор, участвующий в деле, просил судью принять во внимание наличие у мужчины заболевания, которое развивалось последовательно. Показания свидетелей также подтверждали тот факт, что к больному выезжая скорая помощь. Однако убедить судью так и не удалось.

Тогда, потерпев неудачу в первой инстанции, прокурор решил обжаловать приговор в апелляционном порядке. Уже состоявшийся судебный акт отменила судебная коллегия по гражданским делам. Она же и приняла решение восстановить уволенного на работе в ранее занимаемой должности.

Помимо этого, теперь организация, где работает мужчина, выплатит ему аработок за период вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU