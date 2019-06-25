2019-06-25T10:29:46+03:00
Общество

Синоптики назвали день, когда в Приморье будет жарко

Тем временем во Владивостоке все также туманно и морось
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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В континентальную часть Приморья идёт летняя жара. Об этом сообщает портал «Примпогода». Атмосферные фронты сместятся на Хабаровский край.

В предстоящие сутки синоптики прогнозируют улучшение погоды в некоторых районах Приморского края. В северной части региона дожди не исключены, а вот в континентальной метеорологи обещают температуру воздуха до +34 градусов. На побережье, как и всегда, немного прохладнее - +14…+21 °С.

В среду, 26 июня, во Владивостоке все еще туманно, утром ожидается даже морось. Юго-восточный ветер в течение дня только усилится, а температурный фон немного понизится.

К слову, ранее «Комсомольская правда» сообщала, что синоптики уже дали предварительный прогноз погоды на июль 2019 года. Судя по предоставленным данным, июль ничего хорошего для местных жителей не приготовил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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