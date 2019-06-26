В Приморье туманно и дождливо, но жарко - до 33 градусов тепла

СЕГОДНЯ 02:26 2019-06-26T02:26:47+03:00

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В среду, 26 июня, Приморский край окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. В регионе облачно, дождливо и туманно. Ветер в течение дня только усилится, а воздух в некоторых районах прогреется до 33 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице утром ожидается морось, однако днем небо уже прояснится. В городе местами туман, ветер юго-восточный в течение дня из умеренного перейдет в сильный. Воздух прогреется до 19 градусов, температура воды в Амурском заливе +16°C.

В Уссурийске без осадков, но небо местами затянуто облаками. Ветер возьмет направление с юга и в течение дня перейдет до сильного. Температура в соседнем с Владивостоком городе теплее - до 25 градусов со знаком плюс.

В Находке тоже без осадков, но облачно. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Воздух в этот день прогреется максимум до 20 градусов тепла. Температура воды в бухте Находка +15°C.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, погода во Владивостоке в этот день обычно была теплой. Максимальная температура воздуха +29,7 °С регистрировалась в 1925 году. Минимальная температура воздуха +8,2 °С отмечалась в 1983 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU