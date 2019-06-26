Часть Владивостока останется без воды в среду, 26 июня
Причина отключений - ремонтные работы [адреса]
Фото: Смирнов Дмитрий.
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Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».
По данным ведомства, отключения воды начались в среду, 26 июня, с 03:00 до 23:45 Водоснабжение по причине ремонтных работы отключат в домах по следующим улицам:
Анучинская.
Апухтина.
Грушевая.
Короленко.
Куинджи.
Майкова.
Орбитальная.
Плещеева.
Сахарный ключ.
Шевченко. Яблоневая. с/т «Лиман»,
«Спутник».
Понижение давления холодного водоснабжения:
Маковского, 169-207.
Успенского, 58.
С 09:00 до 17:00 воду отключат в домах по улицам:
Посадская, 20.
Снеговая, 2б-55.
Хуторская.
ИСТОЧНИК KP.RU