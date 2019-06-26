2019-06-26T02:34:37+03:00
Общество

Часть Владивостока останется без воды в среду, 26 июня

Причина отключений - ремонтные работы [адреса]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Смирнов Дмитрий.Фото: Смирнов Дмитрий.
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Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, отключения воды начались в среду, 26 июня, с 03:00 до 23:45 Водоснабжение по причине ремонтных работы отключат в домах по следующим улицам:

Анучинская.

Апухтина.

Грушевая.

Короленко.

Куинджи.

Майкова.

Орбитальная.

Плещеева.

Сахарный ключ.

Шевченко. Яблоневая. с/т «Лиман»,

«Спутник».

Понижение давления холодного водоснабжения:

Маковского, 169-207.

Успенского, 58.

С 09:00 до 17:00 воду отключат в домах по улицам:

Посадская, 20.

Снеговая, 2б-55.

Хуторская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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