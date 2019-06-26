Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в среду, 26 июня
Причина изменений в расписании неизвестна
Фото: Михайлова Ольга.
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Шесть автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».
По имеющимся данным, в среду, 26 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:
522 Владивосток - Покровка 13:30
501 Владивосток - Уссурийск 14:40
506 Владивосток - Находка 15:10
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
522 Владивосток - Покровка 16:30
502 Владивосток - Спасск 17:00
ИСТОЧНИК KP.RU