Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в среду, 26 июня

СЕГОДНЯ 02:41 2019-06-26T02:41:03+03:00

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Шесть автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в среду, 26 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

522 Владивосток - Покровка 13:30

501 Владивосток - Уссурийск 14:40

506 Владивосток - Находка 15:10

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

502 Владивосток - Спасск 17:00

ИСТОЧНИК KP.RU