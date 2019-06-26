Парламентарии края согласились сделать из администрации Приморья правительство

СЕГОДНЯ 06:18 2019-06-26T06:18:32+03:00

Дополнительные деньги, по словам властей, на реформирование не понадобятся Фото: Сергей БАЛАНОВ

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Депутаты Заксобрания Приморья в трех чтениях одобрили закон о переименовании администрации региона в правительство. Это, как подчеркнули в ходе заседания, только начало масштабной административной реформы в крае.

Согласно изменениям, орган исполнительной власти в Приморье будет состоять из губернатора, первого вице-губернатора – председателя правительства, вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства, заместителей председателя правительства, заместителей председателя правительства – министров и министров.

По заверениям властей, цель административной реформы – достижение целевых показателей социально-экономического развития региона. Кроме переименования администрации в правительство, первый замгубернатора анонсировала целый ряд изменений.

- Более 400 нормативно-правовых актов будут скорректированы. Суть этих изменений – не просто смена вывесок, как некоторые предполагают. Будет создано правительство, министерствами станут крупные органы исполнительной власти, которые имеют под собой сеть бюджетных учреждений. Мы должны поставить на ключевые посты тех людей, которые будут отвечать за целевые показатели, – подчеркнула Вера Щербина, первый вице-губернатор Приморского края.

По ее словам, дополнительные деньги на реформирование не понадобятся.

ИСТОЧНИК KP.RU