Ушел из жизни почетный гражданин Приморского края Александр Степанович Мамрак

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-26T07:45:29+03:00

Полковник полиции в отставке скончался на 65 году

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Помощник начальника УМВД России по Приморскому краю, почетный гражданин Приморского края, полковник полиции в отставке Александр Степанович Мамрак ушел из жизни 25 июня на 65 году.

С именем Александра Мамрака в Приморском крае все ассоциируют становление движения добровольных помощников полиции, возрождения народных дружин. Александр Степанович прошел путь от госавтоинспектора Арсеньевского отдела милиции до заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю.

Вся его служебная деятельность была связана с охраной правопорядка и общественной безопасностью: был начальником Управления вневедомственной охраны, заместителем начальника УВД по Приморскому краю – начальником тыла, начальником милиции общественной безопасности краевого управления внутренних дел.

Он неоднократно выезжал в служебные командировки в регионы со сложной оперативной обстановкой, участвовал в контртеррористических операциях в Северокавказском регионе, лично руководил операциями по задержанию вооруженных преступников, предотвращал террористические акты, за что впоследствии получил статус ветерана боевых действий. Александр Мамрак также удостоен общественной премии «Честь и доблесть».

За высокий профессионализм Александр Мамрак награждён государственной и ведомственными наградами. В 2013 году ему объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.

За личный вклад в развитие региона, обеспечение безопасности жителей Приморья, активную общественную деятельность, а также колоссальную работу по повышению уровня правосознания граждан удостоен звания «Почетный гражданин Приморского края».

Глава УМВД Приморья Николай Афанасьев, председатель Совета почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова, личный состав органов и подразделений внутренних дел Приморского края, ветераны МВД глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Мамрака.

Он был замечательным сыном, заботливым мужем, отцом и дедушкой, отличным другом, мудрым коллегой, жизнерадостным и очень позитивным человеком, многим сотрудникам приморской полиции дал путевку в жизнь, многим помогал словом и делом, вел по жизни. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 28 июня в 13.00 в спортзале Управления ГИБДД по адресу: Владивосток, проспект Столетия Владивостоку, 148. Захоронение будет проводиться на Лесном кладбище Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU