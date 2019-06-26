С остров с любовью: уроженка Мадагаскара наворовала на 100 тысяч рублей во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:09 2019-06-26T08:09:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Девушка, приехавшая во Владивосток из далекого Мадагаскара, попалась на мошенничестве. Девушка продавала в интернете мебель и просила деньги вперед. В итоге покупатели оставались без мебели и без финансов.

Подвел мошенницу кухонный гарнитур – именно его 20-летняя уроженка Мадагаскара продавала в интернете. Нашлась покупательница, которая перевела деньги мошеннице на указанный счет. Получив средства, продавщица перестала выходить на связь. Тогда жертва мошенницы обратилась в полицию.

- Подозреваемую задержала полиция. В отделе девушка призналась еще в шести эпизодах мошенничества. Общая сумма ущерба – свыше 100 тысяч рублей. Во всех случаях подозреваемая продала, едва деньги от покупателей поступали на ее счет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Уголовное дела возбуждены по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание – до четырех лет тюрьмы. Уроженка Мадагаскара находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU