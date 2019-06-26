2019-06-26T10:46:48+03:00
Общество

Торговать продуктами на сельхозрынках в Приморье разрешили еще пять лет

Запрет грозил ростом цен на продукцию приморских фермеров
Сергей БАЛАНОВ
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Переход в капитальные помещения должен состояться до 1 января 2020 годаПереход в капитальные помещения должен состояться до 1 января 2020 годаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Депутаты Приморского края решили не запрещать сельхозрынки и продлили приморским фермерам возможность торговать в нынешнем формате до 2025 года. Ранее предполагалось, что уже в следующем году разворачивать лотки с овощами и другой продукцией под открытым небом будет запрещено, а всю подобную торговлю загонят в капитальные здания. Однако такой запрет может привести к росту цен.

- Когда рынок оденут в бетон и стекло, это уже будет не рынок, а торговый центр. Не все сельхозпроизводители смогут организовать здесь торговую точку, а цены на продукты вряд ли будут по карману большинству жителей, - считает депутат Эдуард Цой.

Решение о том, что всем сельскохозяйственным рынкам, в том числе кооперативным, нужно перейти с улицы в капитальные помещения, приняли федеральные власти. Но оставили возможность регионам самим решать, когда это должно произойти.

Еще в 2015 году приморские депутаты определились – переход в капитальные помещения должен состояться до 1 января 2020 года. Однако уже сегодня ясно – не стоит торопиться.

Когда в России с 1 января 2013 года ввели запрет на использование временных строений для универсальных рынков, количество объектов торговли резко сократилось. В Приморье число универсальных рынков уменьшилось практически в четыре раза, с 77 до 20. Исчезли многие популярные вещевые рынки. Причем часть из них, в том числе имеющих капитальные здания, стала работать в формате торговых центров, торговых комплексов и ярмарок, другая – просто прекратила свое существование.

- Строительство капитального здания для рынка требует больших затрат, и осилить их сможет не каждый предприниматель. Кроме того, арендная плата за торговое место для сельхозпроизводителей в таких помещениях будет существенно выше, что приведет к росту цен на реализуемую ими продукцию. Поэтому сохраняя прежний формат работы сельхозрынков, мы стараемся сохранить для граждан возможность покупать мясо, молоко, овощи и другую сельскохозяйственную продукцию по наименьшей цене, - поддержал законопроект председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

В среду, 26 июня, приморские законодатели во втором и третьем чтениях приняли законопроект, продлив мораторий на работу сельхозрынков во временных строениях до 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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