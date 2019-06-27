2019-06-27T02:09:42+03:00
Общество

В Приморье туман, морось и сильный ветер

О погоде в регионе на четверг, 27 июня
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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В четверг, 27 июня, погоду в Приморском крае определят фронтальные разделы. В регионе облачно, дождливо - синоптики заявляют об этом с 60-процентной вероятностью. Умеренный ветер возьмет направление с юга и усилится в течение дня. Воздух прогреется до 30 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице небо с самого утра затянуто облаками, местами вероятна морось и туман. Юго-восточный ветер с умеренного в течение дня перейдет в сильный, а воздух прогреется всего лишь до 18 градусов, в пригороде до 21. Температура воды в Амурском заливе +16°C.

В Уссурийске тоже облачно, а в конце дня ожидается даже дождь. Об этом метеорологи заявляют с вероятностью в 40 процентов. Утром в городе туман. Ветер возьмет направление с юга и усилится в течение дня. Температура воздуха теплее - до 26 градусов.

В Находке тоже облачно, но синоптики обещают прояснения и отсутствие осадков. Ветер юго-восточный и восточный лишь усилится в течение дня. Воздух прогреется до 22 градусов. Температура воды в бухте Находка +15°C.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, обычно погода в этот день во Владивостоке была теплой. Максимальная температура воздуха +30,0 °С отмечалась в 1970 году. Минимальная температура воздуха в 1956 году составила +7,9 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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