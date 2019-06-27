Во Владивостоке частично отключат водоснабжение в четверг, 27 июня
Причина отключений - ремонтные работы [адреса]
Фото: Оберемченко Николай.
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Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».
По данным ведомства, отключения воды начались в четверг, 27 июня, с 09:00 часов утра. До 12:00 часов водоснабжение будет отсутствовать в домах по улицам:
Амурская, 55, 57, 82-90, 96.
Океанский проспект, 117-125, 133, 143, 149, 155, 157, 163, 165.
Острякова, 24, 26, 28, 47.
Мельниковская, 101, 103.
Понижение давления холодного водоснабжения:
Амурская,
Комсомольская,
Океанский проспект.
Садовая.
До 17:00 часов воду отключат в домах по адресам:
Давыдова, 28-34.
Русская, 53, 53а, 53б, 53д.
ИСТОЧНИК KP.RU