2019-06-27T02:25:36+03:00
Общество

Во Владивостоке частично отключат водоснабжение в четверг, 27 июня

Причина отключений - ремонтные работы [адреса]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Оберемченко Николай.Фото: Оберемченко Николай.
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Часть Владивостока останется без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, отключения воды начались в четверг, 27 июня, с 09:00 часов утра. До 12:00 часов водоснабжение будет отсутствовать в домах по улицам:

Амурская, 55, 57, 82-90, 96.

Океанский проспект, 117-125, 133, 143, 149, 155, 157, 163, 165.

Острякова, 24, 26, 28, 47.

Мельниковская, 101, 103.

Понижение давления холодного водоснабжения:

Амурская,

Комсомольская,

Океанский проспект.

Садовая.

До 17:00 часов воду отключат в домах по адресам:

Давыдова, 28-34.

Русская, 53, 53а, 53б, 53д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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