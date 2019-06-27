Во Владивостоке в конце июня пройдет турнир по сапсерфингу

СЕГОДНЯ 04:55 2019-06-27T04:55:14+03:00

Победитель будет представлять Приморье на отборочном туре Strong Wawes Tour в Москве

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В это воскресенье во Владивостоке пройдет четвертый этап Кубка Strong Wawes Tour по сапсёрфингу. Победитель Кубка отправится на отборочный тур в Москву.

Турнир состоится 30 июня, на набережной Спортивной гавани по адресу улица Батарейная, 2а. Горожан и гостей Владивостока приглашают принять участие в соревнованиях. По итогам четырех проведенных заездов определят победителя, который получит главный приз - поездку на отборочный тур Strong Wawes Tour в Москву.

Соревнования будут проходить в следующих квалификациях:

- technical race - 2 километра;

- sprint monoclass - 200 метров;

- freestyle;

- marafon - 8 километров (openclass).

Для участия в дистанции sprint организаторы при необходимости предоставят оборудование. Схемы дистанций будут предоставлены участникам в день соревнований.

Зачёты проводятся в двух квалификациях:

- мужчины/женщины 18+;

- ветераны 45+.

Участники получат ценные призы, предоставленные партнёрами. Кроме того, на мероприятии предполагается развлекательная программа: зоны активностей, фуд-корт, музыкальное сопровождение, площадки для болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU