Во Владивостоке в конце июня пройдет турнир по сапсерфингу
В это воскресенье во Владивостоке пройдет четвертый этап Кубка Strong Wawes Tour по сапсёрфингу. Победитель Кубка отправится на отборочный тур в Москву.
Турнир состоится 30 июня, на набережной Спортивной гавани по адресу улица Батарейная, 2а. Горожан и гостей Владивостока приглашают принять участие в соревнованиях. По итогам четырех проведенных заездов определят победителя, который получит главный приз - поездку на отборочный тур Strong Wawes Tour в Москву.
Соревнования будут проходить в следующих квалификациях:
- technical race - 2 километра;
- sprint monoclass - 200 метров;
- freestyle;
- marafon - 8 километров (openclass).
Для участия в дистанции sprint организаторы при необходимости предоставят оборудование. Схемы дистанций будут предоставлены участникам в день соревнований.
Зачёты проводятся в двух квалификациях:
- мужчины/женщины 18+;
- ветераны 45+.
Участники получат ценные призы, предоставленные партнёрами. Кроме того, на мероприятии предполагается развлекательная программа: зоны активностей, фуд-корт, музыкальное сопровождение, площадки для болельщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU