2019-06-27T09:32:43+03:00
Общество

Во Владивостоке капитально отремонтируют деревянный барак - объект культурного наследия

Дом на Верхнепортовой, 29, начнут ремонтировать в этом году, а все работы планируют завершить к 2020 году
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Ремонт жилого дома на Верхнепортовой, 29, во Владивостоке, относящегося к объектам культурного наследия регионального значения, начнут в этом году и планируют завершить в 2020-м. Начнут ремонт с фасада и кровли - эти работы стартуют в ближайшее время.

Двухэтажный барак построен в конце 19 – начале 20 века. Оно включено в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Несмотря на тот факт, что здание является многоквартирным домом, оно и сейчас сохраняет свою архитектурную ценность и привлекательность. Правда на текущий момент его состояние оставляет желать лучшего - дом находится в аварийном состоянии. При этом его капитальный ремонт был запланирован только на 2043 год.

- Дому 101 год, требуется срочный капитальный ремонт. Он просто рассыпается. В одном подъезде постоянные обрушения, - рассказала о ситуации жительница дома Валентина Дмитрук.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что необходимо как можно быстрее провести ремонт дома, который является объектом культурного наследия. В первую очередь необходимо провести аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту.

Ремонт здания проведут в два этапа: в этом и следующем году. Работы будет выполнять компания, которая имеет лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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