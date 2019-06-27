Чуда не ждите: погоду в Приморском крае на выходных снова испортят дожди и холод

СЕГОДНЯ 07:00 2019-06-27T07:00:59+03:00

Синоптики заявляют о том, что регион окажется во власти фронтальных разделов

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Дожди испортят погоду в Приморье на выходных. Об этом сообщает портал «Примпогода». По имеющимся данным, регион в субботу и в воскресенье окажется во власти фронтальных разделов.

Жара до 30 градусов, которая властвовала в крае почти всю неделю, спадет. На смену ей придет незначительное, но похолодание и дожди. Температурный фон понизится на несколько градусов. При таком раскладе минимальная температура воздуха составит 10 градусов со знаком плюс, на востоке +4...+9 °C. Максимальные температуры - +21...+26 °C, на побережье +13...+19 °C.

Жителей и гостей дальневосточной столицы надвигающиеся выходные теплом и хорошей погодой не порадуют. Во Владивостоке будет пасмурно, ветрено и морось, переходящая в дождь. Температурный фон однородный: в ночные часы +11...+13 °C, днем прохладно, +12...+15 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU