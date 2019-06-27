2019-06-27T08:24:56+03:00
Общество

Навага с мышьяком едва не попала на стол к приморцам

Россельхознадзор вовремя выявил нарушения
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: Веленгурин Владимир.Фото: Веленгурин Владимир.
Изменить размер текста:

Лаборатория Россельхознадзора выявила превышение содержания мышьяка в крупной партии наваги в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. До владельца продукции доведена просьба прекратить реализацию опасной рыбы.

Владивостокский производитель потрошенной обезглавленной мороженной наваги, судя по всему, надолго запомнит проверку. Специалисты ФГБУ «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» взяли пробу от партии и обнаружили там превышение допустимого содержания мышьяка. По данным ведомства, цифры в три раза больше разрешенных. О том, что это серьезное нарушение, никто даже и не спорит.

Полученные результаты немедленно поступили в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано».

Также срочно данные попали и в Центральный аппарат, и в территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Владельцу наваги с мышьяком придется приостановить реализацию опасной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока
«Каждому городу – маршрут здоровья!»: жители Приморья пройдут 10 000 шагов
Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа
Во Владивостоке должникам отключат холодную воду
Депутаты думы Владивостока приняли корректировки бюджета на несколько лет вперед
Чуда не ждите: погоду в Приморском крае на выходных снова испортят дожди и холод
Во Владивостоке капитально отремонтируют деревянный барак - объект культурного наследия
Во Владивостоке в конце июня пройдет турнир по сапсерфингу
Первый пошел: в пригороде Владивостока оштрафовали веревочника
Во Владивостоке частично отключат водоснабжение в четверг, 27 июня
Часть Владивостока останется без света в четверг, 27 июня
Три междугородных автобусных рейса отменили во Владивостоке в четверг, 27 июня
В Приморье туман, морось и сильный ветер
Торговать продуктами на сельхозрынках в Приморье разрешили еще пять лет
Уроженка Мадагаскара наворовала на 100 тысяч рублей во Владивостоке
Ушел из жизни почетный гражданин Приморского края Александр Степанович Мамрак
Парламентарии края согласились сделать из администрации Приморья правительство
Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в среду, 26 июня
Во Владивостоке частично отключат электроэнергию в среду, 26 июня
Часть Владивостока останется без воды в среду, 26 июня
В Приморье туманно и дождливо, но жарко - до 33 градусов тепла
Синоптики назвали день, когда в Приморье будет жарко
Водителя скорой помощи в Приморье уволили из-за больничного
Не хочу, не буду: приморцец отказался лечиться от заразного туберкулеза, поэтому оказался в больнице принудително
Игорь Пушкарев: «Открылись истинные цели тех, кто стоит за моим делом»
В Приморье изменят Устав края