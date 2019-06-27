Навага с мышьяком едва не попала на стол к приморцам

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-27T08:24:56+03:00

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Лаборатория Россельхознадзора выявила превышение содержания мышьяка в крупной партии наваги в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. До владельца продукции доведена просьба прекратить реализацию опасной рыбы.

Владивостокский производитель потрошенной обезглавленной мороженной наваги, судя по всему, надолго запомнит проверку. Специалисты ФГБУ «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» взяли пробу от партии и обнаружили там превышение допустимого содержания мышьяка. По данным ведомства, цифры в три раза больше разрешенных. О том, что это серьезное нарушение, никто даже и не спорит.

Полученные результаты немедленно поступили в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано».

Также срочно данные попали и в Центральный аппарат, и в территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Владельцу наваги с мышьяком придется приостановить реализацию опасной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU