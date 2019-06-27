Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Надеждинском районе. Молодой водитель легковушки не справился с управлением авто и улетел в леерное ограждение. Пострадала пассажирка иномарки.
Инцидент случился после обеда в пятницу, 27 июня. Водитель автомобиля марки Toyota Mark II двигался со стороны Уссурийска во Владивосток. На 727 километре автодороги А-370 Хабаровск-Владивосток рулевой легковушки по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспорта и на полном ходу отлетел в леерное ограждение.
Авто получило серьезные технические и кузовные повреждения. Машину развернуло так, что транспорт занял одну полосу движения. Происшествие собрало на участке пробку и толпу зевак.
Кадры с места аварии. Видео: dps_vl.
В полиции сообщили, что водителю Toyota Mark II 20 лет. Его стаж вождения составляет полтора года. Сопровождала его девушка такого же возраста. Прибывшие на место ДТП медики забрали последнюю в больницу. О состоянии водителя ничего неизвестно.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU