Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-27T09:12:51+03:00

Рулевой легковушки не справился с управлением и протаранил леера [видео]

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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Надеждинском районе. Молодой водитель легковушки не справился с управлением авто и улетел в леерное ограждение. Пострадала пассажирка иномарки.

Инцидент случился после обеда в пятницу, 27 июня. Водитель автомобиля марки Toyota Mark II двигался со стороны Уссурийска во Владивосток. На 727 километре автодороги А-370 Хабаровск-Владивосток рулевой легковушки по неизвестным пока причинам не справился с управлением своего транспорта и на полном ходу отлетел в леерное ограждение.

Авто получило серьезные технические и кузовные повреждения. Машину развернуло так, что транспорт занял одну полосу движения. Происшествие собрало на участке пробку и толпу зевак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716943" frameborder="0"></iframe> Кадры с места аварии. Видео: dps_vl.

В полиции сообщили, что водителю Toyota Mark II 20 лет. Его стаж вождения составляет полтора года. Сопровождала его девушка такого же возраста. Прибывшие на место ДТП медики забрали последнюю в больницу. О состоянии водителя ничего неизвестно.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU