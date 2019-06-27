«Каждому городу – маршрут здоровья!»: жители Приморья пройдут 10 000 шагов

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-27T09:11:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморский край стал участником оздоровительного проекта «Каждому городу - маршрут здоровья!» и поддержит летнюю всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни», которая пройдет по всей стране в субботу, 29 июня. Акцию поддержит не только Владивосток, но и еще несколько муниципалитетов края.

По словам главного внештатного специалиста по профилактической медицине департамента здравоохранения Анжелы Кабиевой, свои заявки на участие подали Находка, поселки Анучино, Хасан, Пограничный, Кавалерово и Хороль. В этих районных центрах в субботу состоится зарядка на открытом воздухе, жители смогут пройти 10 тысяч шагов, способствующих активному долголетию.

По словам специалиста, 10 000 шагов - это не случайно выбранная цифра для акции. Это рекомендуемый ежедневный минимум для укрепления и улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

Самой массовой в Приморье станет владивостокская акция. 29 июня в 10:00 организаторы будут ждать всех на Набережной Цесаревича. Здесь для горожан и гостей дальневосточной столицы подготовлено несколько площадок: можно будет обучиться навыкам скандинавской ходьбы, освоить самые доступные и практичные упражнения на каждый день для того, чтобы чувствовать себя бодрым, а также принять участие в сеансе смехотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU