АО «Восточный Порт» запустило уникальную для Приморья систему пылеподавления

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-27T10:41:17+03:00

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Новейшая система пылеподавления на основе мелкодисперсного распыления воды установлена на одном из стакеров угольного перегрузочного комплекса АО «Восточный порт».

Система представляет собой подключенную к насосному модулю энергоцепь (гибкий кабельный канал, в котором проложен водопроводный шланг высокого давления), проложенную на протяжении всего угольного склада (750 м.) для подачи воды на стакер (передвижной конвейер для штабелирования навалочных грузов). Орошение происходит через шесть форсунок, установленных на вершине стрелы стакера. Благодаря конструкции форсунок, а также давлению в 250 бар, в десятки раз превышающее давление в водопроводной сети, капли воды разбиваются до такой дисперсности, что ее частицы соединяются и осаждают самые мелкие фракции угольной пыли.

Данная инновационная система уже протестирована российскими и немецкими специалистами в сложных климатических условиях на севере России и признана эффективной в эксплуатации круглый год. Особенно важно ее функционирование в зимний сезон, когда из-за более сухого воздуха и низких температур пыление усиливается. В ближайшее время новая система орошения будет установлена на всех стакерах и реклаймерах, используемых в углепогрузочном комплексе стивидорного предприятия.

- АО «Восточный Порт» в очередной раз выступил пионером в применении наилучших доступных технологий. Исключительно важно, что новая система орошения позволяет бороться с пылью на вершине стрелы стакера – по сути, одном из главных ее очагов, - что исключает пыление в момент выгрузки угля на склад. Также следует отметить, что энергоцепь, по которой подается вода под высоким давлением, проложена на рекордное расстояние - 750 м, - ранее в мировой практике такого опыта не было, — рассказал директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Сергей Мазуренко.

ИСТОЧНИК KP.RU