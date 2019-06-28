О погоде в Приморье: дожди и ливни с грозами

СЕГОДНЯ 02:40 2019-06-28T02:40:11+03:00

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Погоду в Приморье в пятницу, 28 июня, определяют фронтальные раздела. Небо на большей части региона затянуто облаками, местами дожди и даже ливни с грозами - об этом синоптики заявляют со стопроцентной вероятностью. Воздух в этот день прогреется до 27 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице облачно, временами морось. Ветер сегодня возьмет направление с юго-востока. Температура воздуха всего лишь 13 градусов со знаком плюс. Температура воды в Амурском заливе +17°C.

В Уссурийске небо тоже затянуто облаками, но там почти без осадков. Дождь возможен только в конце дня, да и тот будет небольшой. А вот ветер будет южный и сильный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке облачно, временами морось. Южный и юго-восточный умеренный ветер в течение дня только лишь усилится. Температура воздуха +13...+15°C. Температура воды в бухте Находка +14°C.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, обычно погода во Владивостоке в этот день была теплой. Однако с самого утра некоторые местные жители пожаловались на непривычно холодную температуру и готовность надевать даже шубы. Максимальная температура воздуха +30,2 °С отмечалась в 1997 году. Минимальная температура воздуха в 1986 году составила +8,7 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU