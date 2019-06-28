Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в пятницу, 28 июня
Причина изменений в расписании неизвестна
Фото: Михайлова Ольга.
Изменить размер текста:
Шесть автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».
По имеющимся данным, в пятницу, 28 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:
522 Владивосток - Покровка 10:10
506 Владивосток - Находка 15:10
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
522 Владивосток - Покровка 16:30
539 Владивосток - Кировка 18:00
504 Владивосток - Большой Камень 18:50
ИСТОЧНИК KP.RU