Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в пятницу, 28 июня

СЕГОДНЯ 03:00 2019-06-28T03:00:08+03:00

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Шесть автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в пятницу, 28 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

522 Владивосток - Покровка 10:10

506 Владивосток - Находка 15:10

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

522 Владивосток - Покровка 16:30

539 Владивосток - Кировка 18:00

504 Владивосток - Большой Камень 18:50

ИСТОЧНИК KP.RU