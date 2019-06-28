2019-06-28T03:30:18+03:00
Общество

Костер на все деньги: более 47 килограммов икры сожгли во Владивостоке

У продукции уже год как истек срок годности
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Золото Олег.Фото: Золото Олег.
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Просроченную икру уничтожили во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Опасную для здоровья лососевую икру обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе совместной проверки с сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку. Проверяли специалисты один из холодильных комплексов в дальневосточной столице.

Как выяснилось по итогам, у более 47 килограммов ястычной икры лососевых пород рыб еще в июле 2018 года истекли сроки годности.

Собственник продукции получил уведомление об административном производстве по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, а опасную икру сразу же изъяли. Теперь нарушителю предстоит заплатить штраф.

По решению самого владельца, икру уничтожили - сожгли на специализированном предприятии во Владивостоке под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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