Костер на все деньги: более 47 килограммов икры сожгли во Владивостоке
Просроченную икру уничтожили во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Опасную для здоровья лососевую икру обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в ходе совместной проверки с сотрудниками УМВД России по городу Владивостоку. Проверяли специалисты один из холодильных комплексов в дальневосточной столице.
Как выяснилось по итогам, у более 47 килограммов ястычной икры лососевых пород рыб еще в июле 2018 года истекли сроки годности.
Собственник продукции получил уведомление об административном производстве по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, а опасную икру сразу же изъяли. Теперь нарушителю предстоит заплатить штраф.
По решению самого владельца, икру уничтожили - сожгли на специализированном предприятии во Владивостоке под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU