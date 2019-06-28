2019-06-28T04:50:14+03:00
Общество

Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая

Теперь такие полеты станут регулярными
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Международный аэропорт «Владивосток».Фото: Международный аэропорт «Владивосток».
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Международный аэропорт «Владивосток» принял первый рейс китайской авиакомпании Juneyao Airlines. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Самолет нового авиаперевозчика из Шанхая приземлился в воздушной гавани Приморья в ночь с 27 на 28 июня, в 04:30.

По традиции, первых пассажиров самолета поприветствовали водной аркой. Теперь такие рейсы буду выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Лететь пассажиры будут на воздушном судне Аirbus А320.

Чтобы добраться до одного из крупных мегаполисов Китая жителям и гостям Владивостока придется потратить всего лишь 3 часа 30 минут. При этом полет не требует пересадок. Вылет из Владивостока будет регулярно выполняться в 05:30 местного времени.

По словам директорв по авиационной коммерции Международного аэропорта «Владивосток» Александра Боброва, китайское направление является одним из наиболее перспективным в рамках активной работы по расширению маршрутной сети.

- Приход нового перевозчика даст возможность увеличить спрос на поездки в наш край со стороны туристов из Поднебесной. Мы рады приветствовать авиакомпанию Juneyao Airlines в качестве регулярного партнера аэропорта и надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество, - сказал Александр Бобров.

К слову, в пресс-службе аэропорта отмечают, что китайское направление - одно из самых популярных среди жителей Приморья. Прирост на рейсах в Китай составил 21 процент, и это всего лишь за пять месяцев 2019 года.

На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с восемью городами Поднебесной. У воздушной гавани Приморского края в планах открытие новых рейсов и привлечение новых компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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