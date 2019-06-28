2019-06-28T05:15:36+03:00
Общество

Неприятные нововведения ждут автомобилистов Приморского края

В регионе появятся 18 новых радаров, которые теперь будут фиксировать не только скоростные нарушения
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края.Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
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На дорогах Приморья в этом году установят 18 новых фоторадаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края. До конца года приборы уже появятся в местах, где аварии происходят чаще обычного.

Директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморья Павел Мезенин рассказал, что новые фоторадары будут фиксировать не только скорость. Теперь на фото можно будет увидеть выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов и железнодорожных переездов. Размещение приборов уже согласовано с ГИБДД. Совсем скоро комплексы появятся в местах, где аварийная обстановка наиболее неблагоприятная. Деньги на приобретение и установку фоторадаров выделены из бюджета администрации Приморского края.

По данным ведомства, во Владивостоке оборудование появится на улицах Окатовой, Фадеева, Котельникова, Алеутской, Русской, Гоголя, Некрасовской, Фокина, Шепеткова, острове Русском, в Артеме - на улицах Кирова и Фрунзе. Начальник отдела исполнения административного законодательства Управления ГИБДД по Приморскому краю Владимир Крестьянников сообщил, что комплексы могут быть перемещены. Основанием для этого станут обращения самих граждан.

- Так, за последнее время по просьбе жителей оборудование размещено на участках дорог в Романовке и Осиновке, - уточнил он.

В следующем году планируется установка еще 70 таких же фоторадаров. Всего в крае сейчас действуют 60 радарных комплексов «Кордон» и «Крис-С», в том числе три передвижных, которые фиксируют нарушения скоростного режима - те самые, которые так не полюбились местным автомобилистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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