Во Владивостоке разрешили купаться на Юбилейном пляже

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-28T09:56:45+03:00

Таким образом официально для купания доступны 26 пляжей в восьми муниципалитетах Приморья, при этом в Хасанском районе до сих пор не принят ни один пляж

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В Приморье еще на 11 пляжах официально разрешили купаться. Таким образом официально для купания разрешены 26 пляжей в восьми муниципалитетах края, при этом межведомственная комиссия продолжает свою работу по приемке мест отдыха у воды.

Уже прошли проверку на безопасность и освидетельствование следующие пляжи:

Во Владивостоке:

– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);

– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);

– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);

– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);

– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Новый Аякс» (бухта Аякс, остров Русский);

– место массового отдыха «Юбилейный» (Спортивная гавань);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив);

В Артеме:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж ООО «Торгово-строительной кампании ОВС» (бухта Муравьиная);

– пляж детского загородного оздоровительного лагеря «Юность» (бухта Муравьиная);

В Большом Камне:

– открытый бассейн (детский) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– Пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Ильмовая);

В Находке:

– пляж ООО «Бухта Отрада» (бухта Отрада);

– пляж «Парус» (бухта Средняя);

– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);

В Фокино:

– пляж «Песочница» (залив Стрелок, бухта Руднева);

– пляж базы отдыха «Тихоокеанская гавань» (залив Стрелок, бухта Руднева);

В Уссурийске:

– детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (улица Новоникольское шоссе, 10А);

В Партизанском районе:

– пляж летнего оздоровительного палаточного лагеря «Солнечный остров» (село Екатериновка, бухта Лашкевича);

– Пляж базы отдыха «Золотой берег» (поселок Врангель, бухта Шепалово);

В Ханкайском районе:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Старт» (село Новокачалинск).

Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров) и нет сильного течения.

ИСТОЧНИК KP.RU