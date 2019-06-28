2019-06-28T09:56:45+03:00
Общество

Во Владивостоке разрешили купаться на Юбилейном пляже

Таким образом официально для купания доступны 26 пляжей в восьми муниципалитетах Приморья, при этом в Хасанском районе до сих пор не принят ни один пляж
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Приморье еще на 11 пляжах официально разрешили купаться. Таким образом официально для купания разрешены 26 пляжей в восьми муниципалитетах края, при этом межведомственная комиссия продолжает свою работу по приемке мест отдыха у воды.

Уже прошли проверку на безопасность и освидетельствование следующие пляжи:

Во Владивостоке:

– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);

– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);

– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);

– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);

– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Новый Аякс» (бухта Аякс, остров Русский);

– место массового отдыха «Юбилейный» (Спортивная гавань);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив);

В Артеме:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж ООО «Торгово-строительной кампании ОВС» (бухта Муравьиная);

– пляж детского загородного оздоровительного лагеря «Юность» (бухта Муравьиная);

В Большом Камне:

– открытый бассейн (детский) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– Пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Ильмовая);

В Находке:

– пляж ООО «Бухта Отрада» (бухта Отрада);

– пляж «Парус» (бухта Средняя);

– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);

В Фокино:

– пляж «Песочница» (залив Стрелок, бухта Руднева);

– пляж базы отдыха «Тихоокеанская гавань» (залив Стрелок, бухта Руднева);

В Уссурийске:

– детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (улица Новоникольское шоссе, 10А);

В Партизанском районе:

– пляж летнего оздоровительного палаточного лагеря «Солнечный остров» (село Екатериновка, бухта Лашкевича);

– Пляж базы отдыха «Золотой берег» (поселок Врангель, бухта Шепалово);

В Ханкайском районе:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Старт» (село Новокачалинск).

Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров) и нет сильного течения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фуникулер во Владивостоке вновь заработает ко Дню города
Лучшую оперативную бригаду по обслуживанию распредсетей определили в приморском филиале ДРСК
АО «Восточный Порт» приглашает всех жителей Приморского края на большой праздник, посвященный 45-летию предприятия
Токаревский маяк во Владивостоке очистят от киосков и кафе
Неприятные нововведения ждут автомобилистов Приморского края
Глава Владивостока лично примет работы по восстановлению крыши после серьезного пожара на Крыгина
Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая
Костер на все деньги: более 47 килограммов икры сожгли во Владивостоке
Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в пятницу, 28 июня
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 28 июня
О погоде в Приморье: дожди и ливни с грозами
Не выпустили, а выбросили: экологи возмутились освобождению косаток и белух
ВМТП проводит оплачиваемые стажировки для детей портовиков
АО «Восточный Порт» запустило уникальную для Приморья систему пылеподавления
Главный синоптик Приморья рассказал, когда во Владивостоке появится солнце
Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока
«Каждому городу – маршрут здоровья!»: жители Приморья пройдут 10 000 шагов
Навага с мышьяком едва не попала на стол к приморцам
Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа
Во Владивостоке должникам отключат холодную воду
Депутаты думы Владивостока приняли корректировки бюджета на несколько лет вперед
Чуда не ждите: погоду в Приморском крае на выходных снова испортят дожди и холод