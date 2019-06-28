Во Владивостоке разрешили купаться на Юбилейном пляже
В Приморье еще на 11 пляжах официально разрешили купаться. Таким образом официально для купания разрешены 26 пляжей в восьми муниципалитетах края, при этом межведомственная комиссия продолжает свою работу по приемке мест отдыха у воды.
Уже прошли проверку на безопасность и освидетельствование следующие пляжи:
Во Владивостоке:
– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);
– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);
– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);
– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);
– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);
– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);
– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (Амурский залив);
– место массового отдыха «Новый Аякс» (бухта Аякс, остров Русский);
– место массового отдыха «Юбилейный» (Спортивная гавань);
– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив);
В Артеме:
– пляж детского оздоровительного лагеря «Морской берег» (бухта Муравьиная);
– пляж ООО «Торгово-строительной кампании ОВС» (бухта Муравьиная);
– пляж детского загородного оздоровительного лагеря «Юность» (бухта Муравьиная);
В Большом Камне:
– открытый бассейн (детский) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– Пляж базы отдыха «Нептун» (бухта Ильмовая);
В Находке:
– пляж ООО «Бухта Отрада» (бухта Отрада);
– пляж «Парус» (бухта Средняя);
– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая);
В Фокино:
– пляж «Песочница» (залив Стрелок, бухта Руднева);
– пляж базы отдыха «Тихоокеанская гавань» (залив Стрелок, бухта Руднева);
В Уссурийске:
– детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (улица Новоникольское шоссе, 10А);
В Партизанском районе:
– пляж летнего оздоровительного палаточного лагеря «Солнечный остров» (село Екатериновка, бухта Лашкевича);
– Пляж базы отдыха «Золотой берег» (поселок Врангель, бухта Шепалово);
В Ханкайском районе:
– пляж детского оздоровительного лагеря «Старт» (село Новокачалинск).
Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров) и нет сильного течения.
ИСТОЧНИК KP.RU