СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-28T09:37:42+03:00

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АО «Восточный Порт» приглашает всех жителей Приморского края на большой праздник, посвященный 45-летию предприятия. Мероприятие начнется в 13.00 и продлится почти до полуночи.

- Наша главная задача – сделать праздник, на котором понравится каждому – и взрослым приморцам, и совсем юным гостям, - рассказал Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт». – Поэтому в программу мы включили максимально разнообразные активности: игровые, спортивные, семейные. Концертная программа также порадует каждого.

С 13.00 до 17.00 на площадке работает игропарк, где каждый найдет для себя развлечение, а самые активные и удачливые поборются за ценные призы.

На сцене весь день с 14.00 выступают лучшие коллективы Приморского края. С 17.30 здесь стартует вечернее красочное шоу «Говорит и показывает Восточный Порт», вести которое приглашены Антон Комолов и Ольга Шелест. В рамках программы пройдет торжественное награждение победителей инста-челленджа #БросьЯкорьНаходка и премии «Город-Порт». Хедлайнер фестиваля – группа Би-2 выйдет на сцену в 20.15.

Завершится мероприятие ярким фейерверком.

Вход на праздник весь день – свободный. Место проведения – мыс Неприступный (пос. Врангель, НГО). Для удобства гостей на площадке работает бесплатная автомобильная парковка на 800 мест, а также регулярно будут курсировать бесплатные автобусы от ост. Береговая (Врангель) до места праздника.

Все подробности и актуальные новости мероприятия – на сайте 45vp.ru и в официальном инстаграме @vostochnyport.

ИСТОЧНИК KP.RU