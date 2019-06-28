Лучшую оперативную бригаду по обслуживанию распредсетей определили в приморском филиале ДРСК

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-28T09:48:05+03:00

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На учебно-тренировочном полигоне «Приморских электрических сетей» (филиала АО «ДРСК») в с. Иннокентьевка завершились соревнования профессионального мастерства среди оперативно-выездных бригад по обслуживанию распределительных сетей 0,4 -10 кВ с включением в состав бригады контролёра.

В ходе соревнований свое мастерство, теоретические знания и практическую подготовку продемонстрировали 4 команды из структурных подразделений филиала. В состав каждой команды были включены четыре человека: диспетчер, 2 электромонтёра ОВБ и контролёр.

Программа соревнований была рассчитана на 3 дня и состояла из восьми этапов, охватывающих основные направления производственной деятельности ОВБ при обслуживании распределительных сетей и основную работу контролёров. В ходе соревнований была дана оценка подготовки персонала к освобождению «пострадавшего» от действия электрического тока на опоре ВЛ 10 кВ и оказанию ему первой помощи, проведению реанимации на манекене. Энергетики также проводили осмотр и выявляли дефекты на КТП и ВЛ, устраняли схлёст проводов и несанкционированное подключение, ликвидировали условный пожар в трансформаторной подстанции. Оценку действий бригад по обслуживанию распределительных сетей проводила судейская комиссия.

Победителем соревнований по итогам прохождения всех этапов стала команда Приморских центральных электрических сетей, которая набрала наибольшее количество баллов и обошла своих соперников со значительным перевесом. Их результат – 811 баллов. На втором месте – представители Приморских южных электрических сетей, у них 755 балла. И третье место у команды Приморских западных электрических сетей с 719 баллами.

По результатам соревнований были определены победители и в личном зачете. Сразу в трех номинациях лучшие результаты показал контролёр Ханкайского РЭС из команды центрального подразделения Евгений Гурулев. Он стал Лучшим контролёром и лучшим на этапах «Проверка знаний» и «Реанимация». Его коллега - диспетчер Ханкайского РЭС Сергей Косар стал Лучшим диспетчером и лучшим на этапе «Пожаротушение». Представитель южного подразделения, электромонтёр ОВБ Партизанского района распределительных электрических сетей Александр Макаренко был признан Лучшим электромонтёром ОВБ. Лучшим членом бригады стал электромонтёр ОВБ Чугуевского РЭС Иван Момонт, представляющий команду северного подразделения. Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.

Соревнования профессионального мастерства среди бригад по обслуживанию распределительных сетей стали уже вторыми в этом году. В конце мая в филиале прошли соревнования оперативного персонала среди бригад по комплексному обслуживанию подстанций. В августе запланировано проведение соревнований среди водителей. Целями проведения подобных соревнований являются повышение уровня профессионального мастерства и подготовки персонала, обмен опытом, повышение престижа рабочих профессий.

ИСТОЧНИК KP.RU