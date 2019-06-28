Фуникулер во Владивостоке вновь заработает ко Дню города

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-28T10:29:23+03:00

Прокатиться на фуникулере можно каждый день до восьми часов вечера Фото: vlc.ru

Закрытый на ремонт транспорт выйдет на маршрут на два дня раньше запланированного

Изменить размер текста: A A

Фуникулер во Владивостоке откроет свои двери ко Дню города, празднование которого намечено на 29 июня. Напомним, что 1 июня электротранспорт закрылся на профилактический ремонт. Вновь выйти на маршрут фуникулер должен был 1 июля, однако специалисты сумели завершить все работы и сделать подарок жителям и гостям в день рождения Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе мэрии дальневосточной столицы, специалисты ОАО «Электрический транспорт», которые обслуживают фуникулер, постарались завершить ремонт как можно более оперативно.

- Запустим фуникулер в субботу, 29 июня, в семь часов утра. В этот день во Владивостоке пройдут торжества, посвященные Дню города. В центре ожидается, как это бывает ежегодно, большое количество горожан и туристов, которые смогут прокатиться на трамвайчике и полюбоваться городом сверху, - рассказала Светлана Латышева, директор фуникулера.

Она также отметила, что прокатиться на фуникулере можно каждый день до восьми часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU