Фуникулер во Владивостоке вновь заработает ко Дню города
Фуникулер во Владивостоке откроет свои двери ко Дню города, празднование которого намечено на 29 июня. Напомним, что 1 июня электротранспорт закрылся на профилактический ремонт. Вновь выйти на маршрут фуникулер должен был 1 июля, однако специалисты сумели завершить все работы и сделать подарок жителям и гостям в день рождения Владивостока.
Как сообщили в пресс-службе мэрии дальневосточной столицы, специалисты ОАО «Электрический транспорт», которые обслуживают фуникулер, постарались завершить ремонт как можно более оперативно.
- Запустим фуникулер в субботу, 29 июня, в семь часов утра. В этот день во Владивостоке пройдут торжества, посвященные Дню города. В центре ожидается, как это бывает ежегодно, большое количество горожан и туристов, которые смогут прокатиться на трамвайчике и полюбоваться городом сверху, - рассказала Светлана Латышева, директор фуникулера.
Она также отметила, что прокатиться на фуникулере можно каждый день до восьми часов вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU