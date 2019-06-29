2019-06-29T02:55:44+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 29 июня 2019: небольшой дождь и сильный ветер

В крае также дождливо, в отдельных районах ливни с грозами
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы, вероятность 100%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +11...+24°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный дождь, вероятность 100%. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +11...+13°C. Температура воды в Амурском заливе +17°C.

В Уссурийске облачно, небольшой дождь, вероятность 70%. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +16...+18°C.

В Находке облачно, небольшой дождь, вероятность 100%. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C. Температура воды в бухте Находка +14°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за непогоды старт марафонского заплыва через Амурский залив был перенесен
В Приморье беременной женщине провели сложнейшую операцию
Мэрия Владивостока купила 95 отечественных автобусов
Фуникулер во Владивостоке вновь заработает ко Дню города
Лучшую оперативную бригаду по обслуживанию распредсетей определили в приморском филиале ДРСК
АО «Восточный Порт» приглашает всех жителей Приморского края на большой праздник, посвященный 45-летию предприятия
Токаревский маяк во Владивостоке очистят от киосков и кафе
Во Владивостоке разрешили купаться на Юбилейном пляже
Неприятные нововведения ждут автомобилистов Приморского края
Глава Владивостока лично примет работы по восстановлению крыши после серьезного пожара на Крыгина
Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая
Костер на все деньги: более 47 килограммов икры сожгли во Владивостоке
Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в пятницу, 28 июня
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 28 июня
О погоде в Приморье: дожди и ливни с грозами
Не выпустили, а выбросили: экологи возмутились освобождению косаток и белух
ВМТП проводит оплачиваемые стажировки для детей портовиков
АО «Восточный Порт» запустило уникальную для Приморья систему пылеподавления
Главный синоптик Приморья рассказал, когда во Владивостоке появится солнце
Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока
«Каждому городу – маршрут здоровья!»: жители Приморья пройдут 10 000 шагов
Навага с мышьяком едва не попала на стол к приморцам
Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа
Во Владивостоке должникам отключат холодную воду
Депутаты думы Владивостока приняли корректировки бюджета на несколько лет вперед
Чуда не ждите: погоду в Приморском крае на выходных снова испортят дожди и холод