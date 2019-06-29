Погода во Владивостоке и Приморье на 29 июня 2019: небольшой дождь и сильный ветер
Сегодня, 29 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". В крае переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы, вероятность 100%. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +11...+24°C.
Во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный дождь, вероятность 100%. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +11...+13°C. Температура воды в Амурском заливе +17°C.
В Уссурийске облачно, небольшой дождь, вероятность 70%. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +16...+18°C.
В Находке облачно, небольшой дождь, вероятность 100%. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C. Температура воды в бухте Находка +14°C.
ИСТОЧНИК KP.RU