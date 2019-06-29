В Приморье беременной женщине провели сложнейшую операцию
Врачи Приморского краевого перинатального центра провели уникальную операцию беременной женщине. Совсемтными усилиями они не только сохранили не только жизнь новорожденному, но и здоровье маме малыша. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения края.
В перинатальном центре регулярно помогают сложным пациентам из различных уголков Приморья. На днях в учреждение поступила женщина из Октябрьского района со сроком беременности 32 недели с тяжелой патологией.
- Наши специалисты провели необходимые исследования и в течение двух недель сохраняли и поддерживали беременность, - сообщила главный врач центра Татьяна Курлеева.
На 34-й неделе беременности была проведена операция кесарева сечения. На свет появился мальчик весом 2040 граммов.
- Пациентке была проведена органосохраняющая операция при патологическом прикреплении плаценты. Раньше такие операции заканчивались удалением матки. Врачи смогли сохранить детородный орган. Использовались также кровосберегающие технологии, - рассказали в департаменте здравоохранения.
Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Женщину уже выписали, но она продолжает находиться в стенах Приморского краевого перинатального центра вместе с сыном, который набирается сил и готовится к дальнейшей выписке на втором этапе выхаживания.
- Это третий ребенок в семье. От всей души поздравляем родных и близких с новорожденным и желаем крепкого здоровье маме и малышу, - добавила Татьяна Курлеева.
Отметим, что в Приморском краевом перинатальном центре с начала этого года проведено уже 10 сложнейших операций, которые помогли сохранить жизнь и здоровье и женщинам, и их детям.
ИСТОЧНИК KP.RU