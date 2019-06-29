В Приморье беременной женщине провели сложнейшую операцию

СЕГОДНЯ 04:03 2019-06-29T04:03:57+03:00

Врачи Приморского краевого перинатального центра смогли сохранить не только жизнь новорожденному, но и здоровье маме малыша

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Врачи Приморского краевого перинатального центра провели уникальную операцию беременной женщине. Совсемтными усилиями они не только сохранили не только жизнь новорожденному, но и здоровье маме малыша. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения края.

В перинатальном центре регулярно помогают сложным пациентам из различных уголков Приморья. На днях в учреждение поступила женщина из Октябрьского района со сроком беременности 32 недели с тяжелой патологией.

- Наши специалисты провели необходимые исследования и в течение двух недель сохраняли и поддерживали беременность, - сообщила главный врач центра Татьяна Курлеева.

На 34-й неделе беременности была проведена операция кесарева сечения. На свет появился мальчик весом 2040 граммов.

- Пациентке была проведена органосохраняющая операция при патологическом прикреплении плаценты. Раньше такие операции заканчивались удалением матки. Врачи смогли сохранить детородный орган. Использовались также кровосберегающие технологии, - рассказали в департаменте здравоохранения.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Женщину уже выписали, но она продолжает находиться в стенах Приморского краевого перинатального центра вместе с сыном, который набирается сил и готовится к дальнейшей выписке на втором этапе выхаживания.

- Это третий ребенок в семье. От всей души поздравляем родных и близких с новорожденным и желаем крепкого здоровье маме и малышу, - добавила Татьяна Курлеева.

Отметим, что в Приморском краевом перинатальном центре с начала этого года проведено уже 10 сложнейших операций, которые помогли сохранить жизнь и здоровье и женщинам, и их детям.

ИСТОЧНИК KP.RU