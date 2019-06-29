2019-06-29T05:09:23+03:00
Общество

Из-за непогоды старт марафонского заплыва через Амурский залив был перенесен

Намеченный на 10:00 старт спортсменов пришлось перенести из-за сильного ветра и дождя
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 июня, во Владивостоке в 10:00 должен был стартовать марафонский заплыв через Амурский залив. Однако старт гонки пришлось перенести из-за непредсказуемой приморской погоды.

С самого утра во Владивостоке лил дождь и дул сильный ветер. По информации синоптиков, а их обновленный прогноз поступил как раз утром, во Владивостоке усилился ветер и дождь как раз перед стартом заплыва. Инспекторы ГИМС, отвечающие за безопасность всех участников заплыва, в таких условиях решили старт марафона перенести. Но это не помешало провести официальную церемонию открытия марафона. Поприветствовать спортсменов приехал глава города Олег Гуменюк.

- Кто бы мог подумать 6 лет назад, когда впервые провели такой заплыв, что он станет популярным не только среди владивостокцев. Что к нам специально будут приезжать спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов страны и даже гости из-за рубежа. Сравните, 20 человек участвовали в первом заплыве и 160 готовы были выйти на дистанцию сегодня, - сказал он.

Старт марафонского заплыва организаторы перенесли на воскресенье, 30 июня. Время и место сбора участников прежние: 9:30 утра, водноспортивная станция ЦСКА. Спортсмены сегодня смогут вместе с горожанами поучаствовать в торжествах по случаю дня рождения города.

Справка "КП":

Первый марафонский заплыв через Амурский залив состоялся в 2013 году. Спортсменам предлагают на выбор две дистанции: можно проплыть один, а можно 12 километров в открытой воде. Участники могут использовать: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и др. В этом году пловцы из Франции планируют покорить Амурский залив в моноласте. Старт марафонскому заплыву дадут на полуострове Песчаный. Организатор мероприятия: федерация подводного спорта Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье беременной женщине провели сложнейшую операцию
Погода во Владивостоке и Приморье на 29 июня 2019: небольшой дождь и сильный ветер
Мэрия Владивостока купила 95 отечественных автобусов
Фуникулер во Владивостоке вновь заработает ко Дню города
Лучшую оперативную бригаду по обслуживанию распредсетей определили в приморском филиале ДРСК
АО «Восточный Порт» приглашает всех жителей Приморского края на большой праздник, посвященный 45-летию предприятия
Токаревский маяк во Владивостоке очистят от киосков и кафе
Во Владивостоке разрешили купаться на Юбилейном пляже
Неприятные нововведения ждут автомобилистов Приморского края
Глава Владивостока лично примет работы по восстановлению крыши после серьезного пожара на Крыгина
Первый пошел: аэропорт Владивостока принял прямой рейс из Шанхая
Костер на все деньги: более 47 килограммов икры сожгли во Владивостоке
Шесть междугородных автобусных рейсов отменили во Владивостоке в пятницу, 28 июня
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 28 июня
О погоде в Приморье: дожди и ливни с грозами
Не выпустили, а выбросили: экологи возмутились освобождению косаток и белух
ВМТП проводит оплачиваемые стажировки для детей портовиков
АО «Восточный Порт» запустило уникальную для Приморья систему пылеподавления
Главный синоптик Приморья рассказал, когда во Владивостоке появится солнце
Mark был хороший: автоавария частично блокировала движение на въезде в пригород Владивостока
«Каждому городу – маршрут здоровья!»: жители Приморья пройдут 10 000 шагов
Навага с мышьяком едва не попала на стол к приморцам
Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа
Во Владивостоке должникам отключат холодную воду
Депутаты думы Владивостока приняли корректировки бюджета на несколько лет вперед
Чуда не ждите: погоду в Приморском крае на выходных снова испортят дожди и холод