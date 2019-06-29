Из-за непогоды старт марафонского заплыва через Амурский залив был перенесен

СЕГОДНЯ 05:09 2019-06-29T05:09:23+03:00

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Сегодня, 29 июня, во Владивостоке в 10:00 должен был стартовать марафонский заплыв через Амурский залив. Однако старт гонки пришлось перенести из-за непредсказуемой приморской погоды.

С самого утра во Владивостоке лил дождь и дул сильный ветер. По информации синоптиков, а их обновленный прогноз поступил как раз утром, во Владивостоке усилился ветер и дождь как раз перед стартом заплыва. Инспекторы ГИМС, отвечающие за безопасность всех участников заплыва, в таких условиях решили старт марафона перенести. Но это не помешало провести официальную церемонию открытия марафона. Поприветствовать спортсменов приехал глава города Олег Гуменюк.

- Кто бы мог подумать 6 лет назад, когда впервые провели такой заплыв, что он станет популярным не только среди владивостокцев. Что к нам специально будут приезжать спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов страны и даже гости из-за рубежа. Сравните, 20 человек участвовали в первом заплыве и 160 готовы были выйти на дистанцию сегодня, - сказал он.

Старт марафонского заплыва организаторы перенесли на воскресенье, 30 июня. Время и место сбора участников прежние: 9:30 утра, водноспортивная станция ЦСКА. Спортсмены сегодня смогут вместе с горожанами поучаствовать в торжествах по случаю дня рождения города.

Справка "КП":

Первый марафонский заплыв через Амурский залив состоялся в 2013 году. Спортсменам предлагают на выбор две дистанции: можно проплыть один, а можно 12 километров в открытой воде. Участники могут использовать: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и др. В этом году пловцы из Франции планируют покорить Амурский залив в моноласте. Старт марафонскому заплыву дадут на полуострове Песчаный. Организатор мероприятия: федерация подводного спорта Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU