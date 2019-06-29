2019-06-29T06:07:05+03:00
Общество

С 29 июня меняется график движения поездов по направлению Владивосток - Новочугуевка

Расписание меняется по просьбам пассажиров
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 29 июня, по просьбам пассажиров меняется график движения пригородных поездов "Владивосток-Сибирцево-Новочугуевка" и "Новочугуевка-Сибирцево-Владивосток".

Из Владивостока поезд, как и раньше, будет отправляться по нечетным дням в 23 часа 05 минут. Учитывая пожелания, вводится дополнительная остановка на станции Надеждинская - в 00 часов 09 минут - и увеличивается время стоянки на станции Арсеньев - прибытие в 5 часов 57 минут утра, отправление в 06 часов 15 минут. Прибытие в Новочугуевку в 08 часов 04 минуты.

Из Новочугуевки поезд будет отправляться по четным дням в 20 часов 48 минут. Прибытие в Арсеньев в 22 часа 45 минут, отправление в 23 часа 05 минут. На пути следования во Владивосток поезду также вводится дополнительная остановка на станции Надеждинская - в 04 часа 24 минуты утра. Прибытие во Владивосток в 05 часов 27 минут.

Кроме того, по просьбам жителей Хасанского района и Уссурийска, вводится дополнительная остановка пригородным поездам, сообщением "Уссурийск- Хасан", ( курсирует по пн, ср, птнц, сб, вс), и "Хасан- Уссурийск", ( курсирует по пн, вт, чтв, сб, вс), на платформе 151 км. При следовании до станции Хасан остановка поезда на платформе 151 км в 20 часов 21 минуту. В обратном следовании - в 03 часа 22 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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