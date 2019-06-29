В центре Владивостока началось празднование Дня города

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-29T07:27:01+03:00

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Во Владивостоке отмечают День города. На центральной площади в 13:00 стартовала праздничная программа. Несмотря на пасмурную погоду, в праздновании участвуют сотни горожан и гостей Владивостока, в том числе и иностранных туристов.

Праздник начался с шоу экскаваторов. Необычное представление сразу же привлекло внимание всех собравшихся на площади.

- Мы специально приехали в центр, чтобы посмотреть на это шоу. Просто захватывающее зрелище, - поделились гости праздника Татьяна и Ирина.

- Ребята отличное подготовили выступление. Сам уже пять лет работаю экскаваторщиком, но сегодняшнее выступление меня просто поразило. Супер, молодцы, - добавил житель города Сергей.

Сегодня таких представлений будет несколько. Те, кто не успел посмотреть шоу экскаваторов, сможет сделать это вечером, в 18:45 и 22:20. При этом последнее выступление пройдет вместе с файер-шоу.

На центральной площади сейчас также можно посмотреть концертную программу, которую подготовили лучшие творческие коллективы и исполнители. Работают развлекательные площадки. Жители и гости города разрисовывают футболки, которые потом можно забрать себе на память, пишут пожелания любимому городу. Всего здесь работает 20 тематических площадок.

Особой популярностью традиционно пользуется выставка ретро автомобилей. Взрослые и дети спешат сфотографироваться на фоне редких машин.

Дневная программа продлится до 16 часов. А уже в 19:00 будет дан старт вечерней праздничной программе. На центральной площади города пройдет выступление творческих коллективов и музыкальных групп. В 20:55 начнется концерт певицы Эммы М, который будет сопровождаться пенной вечеринкой. Выступление продлится до 21:55, после чего гостей праздника с Днём города поздравит глава Владивостока Олег Гуменюк. А в 22 часа небо Владивостока украсят огни праздничного фейерверка, который будут производиться с трёх точек - центральной площади, поселков Подножье и Трудовое.

ИСТОЧНИК KP.RU