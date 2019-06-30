Жительнице Находки грозит до трех лет колонии за «резиновую» квартиру
Ставить на учет иностранцев оказалось невыгодным и опасным делом
Дело рассмотрит судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительницу находки обвинили в фиктивной постановке на учет иностранных граждан в своем доме на улице Белинского. За последний год 26-летная «гостеприимная хозяйка» подала в миграционную службу документы на пятерых гостей.
Однако выяснилось, что фактически никто в этом доме не думал селиться. Обмануть миграционную службу не удалось, попытка обернулась уголовным делом по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении РФ».
Расследование завершено, дело передано в суд. Девушке грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU