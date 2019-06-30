Жительнице Находки грозит до трех лет колонии за «резиновую» квартиру

СЕГОДНЯ 05:03 2019-06-30T05:03:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу находки обвинили в фиктивной постановке на учет иностранных граждан в своем доме на улице Белинского. За последний год 26-летная «гостеприимная хозяйка» подала в миграционную службу документы на пятерых гостей.

Однако выяснилось, что фактически никто в этом доме не думал селиться. Обмануть миграционную службу не удалось, попытка обернулась уголовным делом по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении РФ».

Расследование завершено, дело передано в суд. Девушке грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU