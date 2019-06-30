Полиция Владивостока проводит рейд по автостоянкам
Полицейские Владивостока массово проверяют городские автостоянки. Только за прошедшую неделю правохранители проверили деятельность парковок, расположенных на проспекте 100-летия Владивостоку, Океанском проспекте, а также на улицах Карла Жигура, Гамарника и Давыдова.
На нелегалов составили 8 протоколов за незаконную предпринимательскую деятельность. Они брали деньги за охрану автомобилей, но не давали никакой гарантии сохранности этого автотранспорта.
С размерами штрафов предстоит определиться мировым судьям.
Как оказалось, жители Владивостока не забывают жаловаться на нелегальных стоянщиков в полицию. Благодаря обращениям горожан, с начала 2019 года сотрудники полиции проверили 51 автостоянку, составили 48 протоколов, ровно половина из них - в отношении иностранных граждан.
О фактах организации незаконных парковок следует сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102). Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:
Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71
Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63
Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65
Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41
Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26
Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03
Отдел полиции №9 (о. Русский) 249-09-27
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.
ИСТОЧНИК KP.RU