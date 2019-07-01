СЕГОДНЯ 03:25 2019-07-01T03:25:25+03:00

Погода во Владивостоке на 1 июля 2019 года: днем до +15, возможен дождь Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Синоптики ожидают, что осадки выпадут почти на всей территории края

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Сегодня, 1 июля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае ожидается небольшой и умеренный дождь, а на отдельные районы обрушатся. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит +11...+22 градуса. Об этом сообщает портал "Примпогода".

Во Владивостоке облачно, во второй половине дня в 80-процентной вероятностью пройдет небольшой дождь. Ветер южный умеренный, во второй половине дня разгуляется до сильного. Температура воздуха +13..+15 градусов. В пригороде немного теплее - до +18 градусов. Вода в Амурском заливе прогреется до +17 градусов.

В Уссурийске облачно, небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Столбик термометра поднимется до +16...+18° градусов.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +14...+16 градусов. Вода в бухте Находка прогреется до +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU