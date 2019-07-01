Медицинский университет в Приморье выпустил более 500 новых специалистов

СЕГОДНЯ 04:16 2019-07-01T04:16:13+03:00

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В Тихоокеанском медуниверситете состоялся 58 выпуск. В этом году вуз окончили 510 человек, некоторые из них уже трудятся в медицинских учреждениях Владивостока и всего края.

Планы многих выпускников, как сообщает пресс-служба администрации Приморья, расписаны на многие года вперед. Некоторые ребята четко представляют себе, кем будут через десять лет.

- Мне нравится хирургия. Я проходил практику в «тысячекоечной» больнице и убедился, что это мое. Хочу работать во Владивостоке, совершенствовать свои знания и навыки. Не исключаю, что смогу привнести в это направление лет через десять что-то новое, свое, – рассказал выпускник Павел.

Еще одна выпускница Полина уже год работает в одной из государственных клиник .

- У меня папа и мама – врачи. Даже не сомневалась, что пойду по их стопам. Сейчас, оглядываясь назад, я могу точно сказать, что не ошиблась с выбором профессии, и вуз дал мне потрясающую базу, – поделилась Полина.

Прежде, чем молодые врачи полноценно приступят к работе, их ждет аккредитация, которая начнется в ближайшее время.

- У нынешних выпускников впереди интересные и глобальные перспективы. Ежегодно система здравоохранения претерпевает изменения: развивается медицина высоких технологий, идет акцент на профилактику, предупреждение заболеваний. В Приморье появляются новые медучреждения, совершенствуется материально-техническая база больниц и поликлиник – все это способствует профессиональному росту врача, – сказала Валентина Шуматова, ректор медицинского университета.

Она также отметила, что молодые специалисты будут получать ежемесячные доплаты в десять тысяч рублей, льготы на услуги ЖКХ и аренду жилья. Те, кто выберет для работы северные районы Приморья, получат единовременные выплаты от 300 до 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU