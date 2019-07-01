В пригороде Владивостока ночью сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 07:24 2019-07-01T07:24:48+03:00

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Огнеборцы Владивостока потушили частный дом на улице Сахарный Ключ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в последний день июня. Поздно вечером, в 23:32, на пульт пожарной охраны дальневосточной столицы поступило сообщение. Звонивший сообщил о пожаре в доме, расположенном на Сахарном Ключе.

Спустя 11 минут у места происшествия уже были первые пожарные расчеты. Специалисты приступили к тушению.

В начале первого часа ночи огонь удалось локализовать, а через еще 41 минуту - полностью ликвидировать. В ведомстве уточнили, что пожар уничтожил 36 квадратных метров. При этом никто не пострадал.

Тушили огонь 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU