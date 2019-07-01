Владивосток - Благовещенск: теперь рейсов станет больше

СЕГОДНЯ 07:33 2019-07-01T07:33:13+03:00

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Авиакомпания-перевозчик увеличила частоту полётов по маршруту Владивосток - Благовещенск. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Аврора».

С 1 июля по 23 октября 2019 года добавлена еще одна частота по указанному выше направлению. Вылет из Благовещенска планируется по понедельникам, в 15:40. Из Владивостока - по средам в 10:25. Это дополнительный к уже имеющимся рейсам по пятницам и воскресеньям.

К слову, летать приморцы будут на современном воздушном судне Q400, полет займет около 2,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU