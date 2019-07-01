Владивосток - Благовещенск: теперь рейсов станет больше
Время полета - 2,5 часа
Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
Изменить размер текста:
Авиакомпания-перевозчик увеличила частоту полётов по маршруту Владивосток - Благовещенск. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Аврора».
С 1 июля по 23 октября 2019 года добавлена еще одна частота по указанному выше направлению. Вылет из Благовещенска планируется по понедельникам, в 15:40. Из Владивостока - по средам в 10:25. Это дополнительный к уже имеющимся рейсам по пятницам и воскресеньям.
К слову, летать приморцы будут на современном воздушном судне Q400, полет займет около 2,5 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU